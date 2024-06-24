https://ria.ru/20240624/drozdov-1955074368.html

Дроздов: технологический суверенитет - часть стратегии устойчивого развития

Дроздов: технологический суверенитет - часть стратегии устойчивого развития - РИА Новости, 24.06.2024

Дроздов: технологический суверенитет - часть стратегии устойчивого развития

Технологический суверенитет является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития для России, сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:00

2024-06-24T15:00

2024-06-24T15:00

банки

псб (банк псб)

антон дроздов

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Технологический суверенитет является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития для России, сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума "Чувашия - устойчивое развитие", сообщает банк. В ходе выступления Дроздов рассказал о современных финансовых инструментах для проектов обеспечения технологического суверенитета, которые реализованы банком. "Сейчас особый фокус сделан на развитие взаимодействия государства и бизнеса, включая инициативы на региональном уровне. ПСБ давно и плодотворно сотрудничает с правительством Чувашии в рамках развития промышленного потенциала. В портфеле ПСБ сформирован пул экологических проектов, направленных на устойчивое развитие региона - это, в том числе, финансирование энергетической инфраструктуры, проектов ЖКХ с применением энергоэффективных составляющих, закупок экологического транспорта и другие", - приводятся в сообщении его слова. Обсуждению "зеленой повестки" в рамках социально-экономического развития российских регионов был посвящен деловой завтрак "Финансирование инвестиционных ESG-проектов Чувашии". "Сегодня многие регионы внедряют ESG-принципы в свою социально-экономическую стратегию развития, и Чувашия стала одним из пионеров, в чем ПСБ активно поддерживает республику с самого начала. Банк выступает как один из центров компетенций по реализации таких проектов, работая с компаниями туристической, коммунальной, энергетической инфраструктуры, и мы готовы рассматривать новые проекты и реализовывать их вместе с регионами", - отметил Дроздов. В рамках культурной программы форума Дроздов и глава Чувашской Республики Олег Николаев заложили первый камень в фундамент музея "Вышитая карта России", строительство которого начнется до конца года. Вышитая карта России — уникальный экспонат, созданный усилиями сотен мастеров со всей страны. Новый музей станет туристической достопримечательностью на Красной площади Чебоксар и местом притяжения жителей и гостей республики. Проект реализуется при финансовой поддержке ПСБ.

https://ria.ru/20240620/psb-1954192474.html

https://ria.ru/20240607/investirovanie-1951538176.html

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, псб (банк псб), антон дроздов, чувашская республика (чувашия), чебоксары, россия