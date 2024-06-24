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Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 24.06.2024 (обновлено: 14:51 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dobrovolets-1955069079.html
Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО
Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2024
Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО
Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:44
2024-06-24T14:51
специальная военная операция на украине
кировская область
александр соколов
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Соколов. "Сергей Опарин руководил районом с 2021 года. Но недавно решил, что должен бок о бок с земляками, соотечественниками защищать Родину в зоне проведения СВО. Уже подписал добровольческий контракт с Минобороны. Позиция настоящего патриота и гражданина своей страны. Отправляется на фронт 1 июля. Есть время, чтобы передать дела временно исполняющему обязанности заместителю", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что правительство Кировской области не оставит Верхошижемский район без поддержки. "Все важнейшие проекты развития района, одобренные ранее, поможем воплотить в жизнь. Сергею Петровичу пожелал удачи на выбранном пути и поблагодарил за работу на благо земляков", - отметил Соколов.
https://ria.ru/20240614/svo-1952896896.html
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кировская область, александр соколов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кировская область, Александр Соколов, Безопасность
Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО

Глава района в Кировской области Опарин отправится добровольцем на СВО

© Фото : соцсети главы районаГлава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин
Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : соцсети главы района
Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Соколов.
"Сергей Опарин руководил районом с 2021 года. Но недавно решил, что должен бок о бок с земляками, соотечественниками защищать Родину в зоне проведения СВО. Уже подписал добровольческий контракт с Минобороны. Позиция настоящего патриота и гражданина своей страны. Отправляется на фронт 1 июля. Есть время, чтобы передать дела временно исполняющему обязанности заместителю", - написал Соколов в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что правительство Кировской области не оставит Верхошижемский район без поддержки. "Все важнейшие проекты развития района, одобренные ранее, поможем воплотить в жизнь. Сергею Петровичу пожелал удачи на выбранном пути и поблагодарил за работу на благо земляков", - отметил Соколов.
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Специальная военная операция на УкраинеКировская областьАлександр СоколовБезопасность
 
 
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