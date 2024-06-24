https://ria.ru/20240624/dobrovolets-1955069079.html

Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО

Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО - РИА Новости, 24.06.2024

Глава района в Кировской области отправится добровольцем в зону СВО

Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:44

2024-06-24T14:44

2024-06-24T14:51

специальная военная операция на украине

кировская область

александр соколов

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Глава Верхошижемского района Кировской области Сергей Опарин отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Соколов. "Сергей Опарин руководил районом с 2021 года. Но недавно решил, что должен бок о бок с земляками, соотечественниками защищать Родину в зоне проведения СВО. Уже подписал добровольческий контракт с Минобороны. Позиция настоящего патриота и гражданина своей страны. Отправляется на фронт 1 июля. Есть время, чтобы передать дела временно исполняющему обязанности заместителю", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что правительство Кировской области не оставит Верхошижемский район без поддержки. "Все важнейшие проекты развития района, одобренные ранее, поможем воплотить в жизнь. Сергею Петровичу пожелал удачи на выбранном пути и поблагодарил за работу на благо земляков", - отметил Соколов.

https://ria.ru/20240614/svo-1952896896.html

кировская область

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кировская область, александр соколов, безопасность