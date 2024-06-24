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Российские студенты впервые получили дипломы нового образца - РИА Новости, 24.06.2024
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11:10 24.06.2024 (обновлено: 11:22 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html
Российские студенты впервые получили дипломы нового образца
Российские студенты впервые получили дипломы нового образца - РИА Новости, 24.06.2024
Российские студенты впервые получили дипломы нового образца
Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:10
2024-06-24T11:22
общество
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владимир путин
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мисис
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе специализированного высшего образования – магистратуры, получат этим летом дипломы нового образца, некоторым уже вручили соответствующие документы", - рассказали в министерстве. В пресс-службе МИСИС сообщили РИА Новости, что 71 выпускник получит диплом специализированного высшего образования - магистратуры, начиная с 24 июня. МИСИС и еще пять ведущих вузов РФ входят в пилотный проект по обновлению системы высшего образования, запущенный в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. В обновленном дипломе появится информация, по какому направлению подготовки освоена программа специализированного высшего образования, а также будет указана квалификация, присвоенная студенту. По такому принципу, например, Томский госуниверситет выпустит 12 человек, успешно завершивших программу "Химия современных материалов и технологий" с квалификацией "Химик-исследователь", а Балтийский федеральный университет выпустит 14 человек программы "STEAM-практики в образовании" с квалификацией "Педагог-эксперт". Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, а "магистратура" останется, но будет совершенно иной. Также министр уверил, что бакалаврские дипломы, полученные учащимися до обновлений, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.
https://ria.ru/20240518/diplomy-1946843589.html
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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, мисис, балтийский федеральный университет, образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, МИСиС, Балтийский федеральный университет, Образование, Навигатор абитуриента
Российские студенты впервые получили дипломы нового образца

Российские студенты впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе специализированного высшего образования – магистратуры, получат этим летом дипломы нового образца, некоторым уже вручили соответствующие документы", - рассказали в министерстве.
В пресс-службе МИСИС сообщили РИА Новости, что 71 выпускник получит диплом специализированного высшего образования - магистратуры, начиная с 24 июня.
Вход в здание Министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Дипломы бакалавров будут признавать наравне с дипломами нового образца
18 мая, 09:10
МИСИС и еще пять ведущих вузов РФ входят в пилотный проект по обновлению системы высшего образования, запущенный в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина.
В обновленном дипломе появится информация, по какому направлению подготовки освоена программа специализированного высшего образования, а также будет указана квалификация, присвоенная студенту. По такому принципу, например, Томский госуниверситет выпустит 12 человек, успешно завершивших программу "Химия современных материалов и технологий" с квалификацией "Химик-исследователь", а Балтийский федеральный университет выпустит 14 человек программы "STEAM-практики в образовании" с квалификацией "Педагог-эксперт".
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, а "магистратура" останется, но будет совершенно иной. Также министр уверил, что бакалаврские дипломы, полученные учащимися до обновлений, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий ФальковМИСиСБалтийский федеральный университетОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
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