https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html

Российские студенты впервые получили дипломы нового образца

Российские студенты впервые получили дипломы нового образца - РИА Новости, 24.06.2024

Российские студенты впервые получили дипломы нового образца

Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:10

2024-06-24T11:10

2024-06-24T11:22

общество

россия

владимир путин

валерий фальков

мисис

балтийский федеральный университет

образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе специализированного высшего образования – магистратуры, получат этим летом дипломы нового образца, некоторым уже вручили соответствующие документы", - рассказали в министерстве. В пресс-службе МИСИС сообщили РИА Новости, что 71 выпускник получит диплом специализированного высшего образования - магистратуры, начиная с 24 июня. МИСИС и еще пять ведущих вузов РФ входят в пилотный проект по обновлению системы высшего образования, запущенный в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. В обновленном дипломе появится информация, по какому направлению подготовки освоена программа специализированного высшего образования, а также будет указана квалификация, присвоенная студенту. По такому принципу, например, Томский госуниверситет выпустит 12 человек, успешно завершивших программу "Химия современных материалов и технологий" с квалификацией "Химик-исследователь", а Балтийский федеральный университет выпустит 14 человек программы "STEAM-практики в образовании" с квалификацией "Педагог-эксперт". Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, а "магистратура" останется, но будет совершенно иной. Также министр уверил, что бакалаврские дипломы, полученные учащимися до обновлений, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.

https://ria.ru/20240518/diplomy-1946843589.html

https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html

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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, мисис, балтийский федеральный университет, образование, навигатор абитуриента