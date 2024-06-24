Российские студенты впервые получили дипломы нового образца
Российские студенты впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские студенты, которые окончили годовую программу специализированного высшего образования, впервые получили дипломы о высшем образовании нового образца, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Впервые 153 студента из Томского государственного университета (ТГУ), Балтийского федерального университета (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", обучавшихся по годовой программе специализированного высшего образования – магистратуры, получат этим летом дипломы нового образца, некоторым уже вручили соответствующие документы", - рассказали в министерстве.
В пресс-службе МИСИС сообщили РИА Новости, что 71 выпускник получит диплом специализированного высшего образования - магистратуры, начиная с 24 июня.
МИСИС и еще пять ведущих вузов РФ входят в пилотный проект по обновлению системы высшего образования, запущенный в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина.
В обновленном дипломе появится информация, по какому направлению подготовки освоена программа специализированного высшего образования, а также будет указана квалификация, присвоенная студенту. По такому принципу, например, Томский госуниверситет выпустит 12 человек, успешно завершивших программу "Химия современных материалов и технологий" с квалификацией "Химик-исследователь", а Балтийский федеральный университет выпустит 14 человек программы "STEAM-практики в образовании" с квалификацией "Педагог-эксперт".
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет, а "магистратура" останется, но будет совершенно иной. Также министр уверил, что бакалаврские дипломы, полученные учащимися до обновлений, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.