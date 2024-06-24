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В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна - РИА Новости, 24.06.2024

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна

Двухлетняя девочка, оставленная без присмотра матери, которая была в алкогольном опьянении, выпала из окна второго этажа в Нижнем Тагиле Свердловской области,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:30

2024-06-24T01:30

2024-06-24T02:04

нижний тагил

свердловская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двухлетняя девочка, оставленная без присмотра матери, которая была в алкогольном опьянении, выпала из окна второго этажа в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщается в Telegram-канале СК России. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Нижнем Тагиле двухлетняя девочка, оставленная без присмотра матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна второго этажа дома. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали", - говорится в сообщении. Сообщается, что следственными органами СК по Свердловской области организована процессуальная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240411/vrachi-1939312526.html

нижний тагил

свердловская область

россия

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нижний тагил, свердловская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия