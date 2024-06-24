https://ria.ru/20240624/deputat-1955001228.html

Молдавия отдала часть суверенитета ЕС еще в 2014 году, заявили в парламенте

Молдавия отдала часть суверенитета ЕС еще в 2014 году, заявили в парламенте - РИА Новости, 24.06.2024

Молдавия отдала часть суверенитета ЕС еще в 2014 году, заявили в парламенте

Молдавия отдала часть своего суверенитета ЕС еще в 2014 году, при этом власть продолжает игнорировать мнение народа о внешнеполитическом курсе страны, считает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:29

2024-06-24T11:29

2024-06-24T11:47

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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия отдала часть своего суверенитета ЕС еще в 2014 году, при этом власть продолжает игнорировать мнение народа о внешнеполитическом курсе страны, считает депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. "Подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, Молдавия сдала часть своего суверенитета — депутат. Нас обязали принять сотни директив Европейского Союза, которые меняли всю систему социальных отношений. Когда Молдова получала статус кандидата на членство в ЕС, референдум также не был проведен", - заявил Цырдя журналистам. Он отметил, что и по остальным вопросам, которые имеют непосредственное отношение к интересам жителей Молдавии, власти предпочитают с народом не советоваться. "Когда Конституционный суд поменял название языка на "румынский", народ тоже никто не спросил об этом. Когда эта власть затеяла выход Молдовы из СНГ, денонсировала более 40 договоров, вышла из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, народ тоже никто не спрашивал об этом. Вывод прост: плевать они хотели на волю народа , а значит и на сам народ", - подчеркнул Цырдя. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231218/moldavia-1916610096.html

https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз, снг