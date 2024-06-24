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СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа - РИА Новости, 24.06.2024
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18:31 24.06.2024 (обновлено: 18:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/delo-1955141475.html
СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа
СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа - РИА Новости, 24.06.2024
СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа
СБУ сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне Байбетара Вайханова. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:31
2024-06-24T18:32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне Байбетара Вайханова. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника России, который причастен к войне против Украины. Речь идет о главе чеченского университета спецназа им. Путина Байбетора Вайханова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что якобы с февраля 2022 года в учебном заведении прошли обучение более 40 тысяч российских военных, которые участвуют в боевых действиях против ВСУ. На основании собранных улик следователи СБУ заочно предъявили Вайханову обвинение по двум статьям уголовного кодекса, в том числе в "Пособничестве в ведении агрессивной войны".
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россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа

СБУ завела дело против руководителя Российского университета спецназа в Чечне

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник об открытии уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне Байбетара Вайханова.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника России, который причастен к войне против Украины. Речь идет о главе чеченского университета спецназа им. Путина Байбетора Вайханова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Утверждается, что якобы с февраля 2022 года в учебном заведении прошли обучение более 40 тысяч российских военных, которые участвуют в боевых действиях против ВСУ.
На основании собранных улик следователи СБУ заочно предъявили Вайханову обвинение по двум статьям уголовного кодекса, в том числе в "Пособничестве в ведении агрессивной войны".
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