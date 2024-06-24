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Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма - РИА Новости, 24.06.2024
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16:40 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955108134.html
Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма
Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма - РИА Новости, 24.06.2024
Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин призвал соотечественников объединить усилия в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:40
2024-06-24T16:40
россия
талгат таджуддин
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин призвал соотечественников объединить усилия в солидарной борьбе против экстремизма и международного терроризма, говорится в заявлении президиума ЦДУМ, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "ЦДУМ возмущено очередным актом безумия и жесткости, произошедшим в воскресенье 23 июня в Дагестане. Экстремисты и бандиты всех мастей, ставшие на путь террора и подстрекаемые зарубежными вдохновителями, продолжают наносить кровавые раны по сознанию нашего общества и стремятся сделать все, чтобы эти раны не заживали. Призываем всех соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества – экстремизма и международного терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны – России", - говорится в заявлении ЦДУМ. Верховный муфтий России отметил, что цель "гнусных злодеяний, учиненных наемными варварами", – разжечь межнациональный и межрелигиозный конфликт в РФ. "Совместно деля радости и горести, защищая ее от иноземных нашествий, наши предки сохранили нам великое Отечество, завещали нам любить и беречь Родину в мире и согласии, и быть благодарными Создателю, славить Его и жить по-Божески – по-человечески. Одна, единая у нас Отчизна – великая Россия, и она свята для всех нас. В веках судьба от Всевышнего объединила нас – почти две сотни народов и последователей традиционных конфессий на земле нашей Родины", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047930.html
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россия, талгат таджуддин
Россия, Талгат Таджуддин
Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма

Верховный муфтий Таджуддин призвал объединить усилия в борьбе против экстремизма

© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМВерховный муфтий России Талгат Таджуддин
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин
© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМ
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин призвал соотечественников объединить усилия в солидарной борьбе против экстремизма и международного терроризма, говорится в заявлении президиума ЦДУМ, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"ЦДУМ возмущено очередным актом безумия и жесткости, произошедшим в воскресенье 23 июня в Дагестане. Экстремисты и бандиты всех мастей, ставшие на путь террора и подстрекаемые зарубежными вдохновителями, продолжают наносить кровавые раны по сознанию нашего общества и стремятся сделать все, чтобы эти раны не заживали. Призываем всех соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества – экстремизма и международного терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны – России", - говорится в заявлении ЦДУМ.
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
Муфтий Дагестана раскрыл, чего хотят радикалы
23 июня, 20:54
Верховный муфтий России отметил, что цель "гнусных злодеяний, учиненных наемными варварами", – разжечь межнациональный и межрелигиозный конфликт в РФ.
«
"Совместно деля радости и горести, защищая ее от иноземных нашествий, наши предки сохранили нам великое Отечество, завещали нам любить и беречь Родину в мире и согласии, и быть благодарными Создателю, славить Его и жить по-Божески – по-человечески. Одна, единая у нас Отчизна – великая Россия, и она свята для всех нас. В веках судьба от Всевышнего объединила нас – почти две сотни народов и последователей традиционных конфессий на земле нашей Родины", - отмечается в документе.
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Глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей, пишет RT
Вчера, 13:32
 
РоссияТалгат Таджуддин
 
 
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