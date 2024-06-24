Верховный муфтий призвал соотечественников объединиться против экстремизма
Верховный муфтий Таджуддин призвал объединить усилия в борьбе против экстремизма
© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМВерховный муфтий России Талгат Таджуддин
© Фото предоставлено пресс-службой ЦДУМ
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин призвал соотечественников объединить усилия в солидарной борьбе против экстремизма и международного терроризма, говорится в заявлении президиума ЦДУМ, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
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"ЦДУМ возмущено очередным актом безумия и жесткости, произошедшим в воскресенье 23 июня в Дагестане. Экстремисты и бандиты всех мастей, ставшие на путь террора и подстрекаемые зарубежными вдохновителями, продолжают наносить кровавые раны по сознанию нашего общества и стремятся сделать все, чтобы эти раны не заживали. Призываем всех соотечественников еще теснее объединить наши усилия в солидарной борьбе против современной чумы человечества – экстремизма и международного терроризма, которые, сея хаос и раздоры, пытаются нарушить мир и стабильность на просторах нашей великой Отчизны – России", - говорится в заявлении ЦДУМ.
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Верховный муфтий России отметил, что цель "гнусных злодеяний, учиненных наемными варварами", – разжечь межнациональный и межрелигиозный конфликт в РФ.
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"Совместно деля радости и горести, защищая ее от иноземных нашествий, наши предки сохранили нам великое Отечество, завещали нам любить и беречь Родину в мире и согласии, и быть благодарными Создателю, славить Его и жить по-Божески – по-человечески. Одна, единая у нас Отчизна – великая Россия, и она свята для всех нас. В веках судьба от Всевышнего объединила нас – почти две сотни народов и последователей традиционных конфессий на земле нашей Родины", - отмечается в документе.