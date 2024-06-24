https://ria.ru/20240624/dagestan-1954989157.html
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа - РИА Новости, 24.06.2024
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа
Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:40
2024-06-24T10:40
2024-06-24T11:46
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале."Вооруженные нелюди напали на мирный, толерантный город. Атаковали церковь и синагогу. Убиты ни в чем неповинные люди. Среди них наш друг - священник отец Николай, сотрудники полиции и ЧОПа", – написал Кулиев.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
2024-06-24T10:40
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа
Среди погибших при нападении на синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа