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В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа - РИА Новости, 24.06.2024
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10:40 24.06.2024 (обновлено: 11:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954989157.html
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа - РИА Новости, 24.06.2024
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа
Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:40
2024-06-24T11:46
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале."Вооруженные нелюди напали на мирный, толерантный город. Атаковали церковь и синагогу. Убиты ни в чем неповинные люди. Среди них наш друг - священник отец Николай, сотрудники полиции и ЧОПа", – написал Кулиев.
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Видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал оперативное видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане.
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дербенте при нападении на церковь и синагогу погибли сотрудники ЧОПа

Среди погибших при нападении на синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Среди убитых при нападении на церковь и синагогу в Дербенте были сотрудники ЧОПа, сообщил и.о. главы города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале.
«
"Вооруженные нелюди напали на мирный, толерантный город. Атаковали церковь и синагогу. Убиты ни в чем неповинные люди. Среди них наш друг - священник отец Николай, сотрудники полиции и ЧОПа", – написал Кулиев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
08:00
 
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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