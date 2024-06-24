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Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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10:09 24.06.2024 (обновлено: 10:23 24.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954983298.html
Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи гибелью мирных граждан и сотрудников... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:09
2024-06-24T10:23
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
азербайджан
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БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане."Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте Алиева.Азербайджанский лидер также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. "Уважаемый Сергей Алимович, с чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, азербайджан
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Азербайджан
Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью мирных граждан в Дагестане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте Алиева.
Азербайджанский лидер также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. "Уважаемый Сергей Алимович, с чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
08:00
 
Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеАзербайджан
 
 
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