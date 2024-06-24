https://ria.ru/20240624/dagestan-1954983298.html

Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Алиев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи гибелью мирных граждан и сотрудников... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:09

2024-06-24T10:09

2024-06-24T10:23

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

азербайджан

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БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов в Дагестане."Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте письма, опубликованного на сайте Алиева.Азербайджанский лидер также направил письмо с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. "Уважаемый Сергей Алимович, с чувством глубокой скорби воспринял известие о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой многочисленные человеческие жертвы. Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

азербайджан

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, азербайджан