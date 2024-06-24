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Сотрудница мурманского морского порта рассказала, как приютила семью чаек - РИА Новости, 24.06.2024
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16:41 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/chayki-1955108361.html
Сотрудница мурманского морского порта рассказала, как приютила семью чаек
Сотрудница мурманского морского порта рассказала, как приютила семью чаек - РИА Новости, 24.06.2024
Сотрудница мурманского морского порта рассказала, как приютила семью чаек
Сотрудница мурманского морского порта Татьяна Шутас уже 4 года заботится об одной и той же семье чаек, которые прилетают в Мурманск, в этом году пернатые... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:41
2024-06-24T16:41
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МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудница мурманского морского порта Татьяна Шутас уже 4 года заботится об одной и той же семье чаек, которые прилетают в Мурманск, в этом году пернатые подопечные порта снова принесли потомство, рассказали РИА Новости в пресс-службе порта. "Наша сотрудница Татьяна Николаевна уже четыре года "воспитывает" семью чаек. Началась эта история с того, что она подобрала искусанного собаками птенца, от которого отказались родители, выяснила у старого охотника, как заботиться о чайке и выходила ее", - рассказал собеседник агентства. После того, как птенец выздоровел и улетел, Татьяна Шутас уже и не ожидала его увидеть. Но на следующий год птица вернулась – в том, что это именно ее подопечная, сотрудница порта не сомневается: говорит, хозяева собак и кошек своего питомца ни с кем не спутают, так и здесь. Птица вернулась с парой, вскоре в порту появилось гнездо с яйцами, а позже и детеныши. С тех пор каждый год птицы возвращаются летом в мурманский порт, чтобы вывести потомство. "В этом году гнездо появилось на стреле портового крана, там было два яйца. Чаячья пара ведет себя как обычные домашние питомцы – бежит приветствовать "хозяйку", общаются с ней, видно, что любят", - пояснили в порту. Теперь сотрудники порта по дороге на работу наблюдают за жизнью двух птенцов чайки, которые появились у портового семейства. А Татьяна Николаевна каждое утро приносит подопечным что-нибудь вкусное, например, они очень любят докторскую колбасу.
https://ria.ru/20240521/rybnyy_filin-1947321869.html
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мурманск, общество
Хорошие новости, Мурманск, Общество
Сотрудница мурманского морского порта рассказала, как приютила семью чаек

Сотрудница мурманского морского порта четыре года содержит семью чаек

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанская чайка
Тихоокеанская чайка - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанская чайка. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Сотрудница мурманского морского порта Татьяна Шутас уже 4 года заботится об одной и той же семье чаек, которые прилетают в Мурманск, в этом году пернатые подопечные порта снова принесли потомство, рассказали РИА Новости в пресс-службе порта.
"Наша сотрудница Татьяна Николаевна уже четыре года "воспитывает" семью чаек. Началась эта история с того, что она подобрала искусанного собаками птенца, от которого отказались родители, выяснила у старого охотника, как заботиться о чайке и выходила ее", - рассказал собеседник агентства.
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После того, как птенец выздоровел и улетел, Татьяна Шутас уже и не ожидала его увидеть. Но на следующий год птица вернулась – в том, что это именно ее подопечная, сотрудница порта не сомневается: говорит, хозяева собак и кошек своего питомца ни с кем не спутают, так и здесь. Птица вернулась с парой, вскоре в порту появилось гнездо с яйцами, а позже и детеныши.
С тех пор каждый год птицы возвращаются летом в мурманский порт, чтобы вывести потомство. "В этом году гнездо появилось на стреле портового крана, там было два яйца. Чаячья пара ведет себя как обычные домашние питомцы – бежит приветствовать "хозяйку", общаются с ней, видно, что любят", - пояснили в порту.
Теперь сотрудники порта по дороге на работу наблюдают за жизнью двух птенцов чайки, которые появились у портового семейства. А Татьяна Николаевна каждое утро приносит подопечным что-нибудь вкусное, например, они очень любят докторскую колбасу.
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