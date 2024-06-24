https://ria.ru/20240624/budanov-1955031636.html

Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, заявили в Госдуме

Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.06.2024

Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов* набивает РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:35

2024-06-24T12:35

2024-06-24T12:35

специальная военная операция на украине

россия

госдума рф

дмитрий белик

в мире

украина

вооруженные силы украины

кирилл буданов*

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, поэтому и выступает против мирных переговоров с Россией. Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией. "Для Буданова* конфликт на Украине не более чем источник доходов, именно поэтому киевский режим выступает против переговоров. На Украине создан узкий круг, который обогащается за счет ведение боевых действий. Разумеется, ни о каком перемирии для Буданова* не может быть и речи, ведь для него главная задача - продолжать набивать мешки денег на конфликте. Карман Буданова*, хотят того украинцы или нет, на сегодня побеждает здравомыслие", - сказал Белик РИА Новости. В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, дмитрий белик, в мире, украина, вооруженные силы украины, кирилл буданов*