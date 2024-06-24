Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, заявили в Госдуме
Депутат Белик: Буданов обогащается на конфликте, поэтому и против переговоров
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов* набивает мешки денег на украинском конфликте, поэтому и выступает против мирных переговоров с Россией.
Ранее Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. При этом он подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.
"Для Буданова* конфликт на Украине не более чем источник доходов, именно поэтому киевский режим выступает против переговоров. На Украине создан узкий круг, который обогащается за счет ведение боевых действий. Разумеется, ни о каком перемирии для Буданова* не может быть и речи, ведь для него главная задача - продолжать набивать мешки денег на конфликте. Карман Буданова*, хотят того украинцы или нет, на сегодня побеждает здравомыслие", - сказал Белик РИА Новости.
В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на кураховском, купянском и харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР.
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В Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
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