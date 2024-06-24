https://ria.ru/20240624/budanov-1954936193.html

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.06.2024

Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:20

2024-06-24T00:20

2024-06-24T10:13

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

киев

александр сырский

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте."Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", — заявил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer.При этом глава ГУР выступил против мирных переговоров с Россией. В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны России ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html

https://ria.ru/20240610/porazhenie-1951850107.html

россия

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, в мире, киев, александр сырский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины