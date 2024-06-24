https://ria.ru/20240624/budanov-1954936193.html
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.06.2024
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:20
2024-06-24T00:20
2024-06-24T10:13
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте."Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", — заявил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer.При этом глава ГУР выступил против мирных переговоров с Россией. В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны России ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html
https://ria.ru/20240610/porazhenie-1951850107.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Киев, Александр Сырский, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Глава ГУР Украины Буданов назвал ситуацию на фронте для ВСУ сложной