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Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:20 24.06.2024 (обновлено: 10:13 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/budanov-1954936193.html
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте - РИА Новости, 24.06.2024
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:20
2024-06-24T10:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
киев
александр сырский
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте.&quot;Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче&quot;, — заявил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer.При этом глава ГУР выступил против мирных переговоров с Россией. В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны России ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240619/vsu-1954034764.html
https://ria.ru/20240610/porazhenie-1951850107.html
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россия, донецкая народная республика, в мире, киев, александр сырский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Киев, Александр Сырский, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Буданов* признал сложную для Киева ситуацию на фронте

Глава ГУР Украины Буданов назвал ситуацию на фронте для ВСУ сложной

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на фронте.
«

"Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче", — заявил он в интервью изданию Philadelphia Inquirer.

При этом глава ГУР выступил против мирных переговоров с Россией.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Офицер ВСУ публично унизил Буданова*
19 июня, 16:57
В мае Буданов* заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР.
В Минобороны России ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреКиевАлександр СырскийМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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