https://ria.ru/20240624/botulizm-1955007664.html
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах - РИА Новости, 24.06.2024
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах
В некоторых регионах выявляют случаи ботулизма у граждан, которые употребляли опасную продукцию, находясь в других субъектах федерации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:45
2024-06-24T11:45
2024-06-24T11:45
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939664084_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_f26f9e79124ca889200cc69444f7cf53.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В некоторых регионах выявляют случаи ботулизма у граждан, которые употребляли опасную продукцию, находясь в других субъектах федерации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию",- говорится в сообщении. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах
Роспотребнадзор: в некоторых регионах выявляют случаи ботулизма