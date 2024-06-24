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Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах - РИА Новости, 24.06.2024
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11:45 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/botulizm-1955007664.html
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах - РИА Новости, 24.06.2024
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах
В некоторых регионах выявляют случаи ботулизма у граждан, которые употребляли опасную продукцию, находясь в других субъектах федерации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:45
2024-06-24T11:45
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В некоторых регионах выявляют случаи ботулизма у граждан, которые употребляли опасную продукцию, находясь в других субъектах федерации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию",- говорится в сообщении. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор рассказал о случаях ботулизма у россиян в регионах

Роспотребнадзор: в некоторых регионах выявляют случаи ботулизма

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В некоторых регионах выявляют случаи ботулизма у граждан, которые употребляли опасную продукцию, находясь в других субъектах федерации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В отдельных регионах выявляются случаи ботулизма у граждан, которые находясь в других субъектах, употребляли в пищу опасную продукцию",- говорится в сообщении.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан.
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Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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