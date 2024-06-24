https://ria.ru/20240624/botulizm-1954993740.html

В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом

В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024

В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом

В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:02

2024-06-24T11:02

2024-06-24T12:21

москва

ярославль

россия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава. "В Ярославскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились жители Красноярского края, приехавшие в Ярославль к родителям. По дороге в Ярославль останавливались в Москве, где и были инфицированы", — сказала собеседница агентства.По ее словам, состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Вспышку заболевания ботулизмом зафиксировали на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находились 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи задержали гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Первых трех суд отправил под домашний арест, а Норматова — в СИЗО до 15 августа.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

москва

ярославль

россия

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москва, ярославль, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки