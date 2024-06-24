В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом, заразились они в Москве
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.
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"В Ярославскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились жители Красноярского края, приехавшие в Ярославль к родителям. По дороге в Ярославль останавливались в Москве, где и были инфицированы", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.
Вспышку заболевания ботулизмом зафиксировали на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находились 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи задержали гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Первых трех суд отправил под домашний арест, а Норматова — в СИЗО до 15 августа.
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