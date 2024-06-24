Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 24.06.2024 (обновлено: 12:21 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/botulizm-1954993740.html
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом
В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:02
2024-06-24T12:21
москва
ярославль
россия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава. &quot;В Ярославскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились жители Красноярского края, приехавшие в Ярославль к родителям. По дороге в Ярославль останавливались в Москве, где и были инфицированы&quot;, — сказала собеседница агентства.По ее словам, состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Вспышку заболевания ботулизмом зафиксировали на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находились 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи задержали гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Первых трех суд отправил под домашний арест, а Норматова — в СИЗО до 15 августа.
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
москва
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4dbb13320daac212bb13c4492dc70002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ярославль, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Москва, Ярославль, Россия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом

В Ярославле двух человек госпитализировали с ботулизмом, заразились они в Москве

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В Ярославе два человека попали в больницу с ботулизмом, по данным медиков, заразились они в Москве, сообщила РИА Новости представитель областного Минздрава.
«

"В Ярославскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились жители Красноярского края, приехавшие в Ярославль к родителям. По дороге в Ярославль останавливались в Москве, где и были инфицированы", — сказала собеседница агентства.

Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма
18 июня, 12:52
По ее словам, состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого головного и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток с момента приема некачественной пищи.

Вспышку заболевания ботулизмом зафиксировали на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находились 301 человек, их них 43 — на ИВЛ. Роспотребнадзор выяснил, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Следственный комитет возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи задержали гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Первых трех суд отправил под домашний арест, а Норматова — в СИЗО до 15 августа.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
МоскваЯрославльРоссияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала