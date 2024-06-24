https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html

Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям

Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям - РИА Новости, 24.06.2024

Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям

В Болгарии арестовали имеющего украинское гражданство Эвелина Банева — одного из самых разыскиваемых наркодельцов Европы, передает национальное телевидение БНТ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:54

2024-06-24T12:54

2024-06-24T14:08

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Болгарии арестовали имеющего украинское гражданство Эвелина Банева — одного из самых разыскиваемых наркодельцов Европы, передает национальное телевидение БНТ. Причем он сам сдался властям. "Сегодня утром в 07:30 он появился у входа в софийскую тюрьму вместе со своим адвокатом <…> Ему предстоит отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас он проходит обследование в больнице МВД, после чего его снова доставят в тюрьму", — заявил на брифинге глава полиции Атанас Илков. Предстоит еще выяснить, как Банев попал в Болгарию — по поддельным документам или через окно на границе. В полиции не исключают, что "кокаиновый король" мог вернуться на родину из-за опасности для жизни после неудачных сделок с наркотиками.Банева по прозвищу Брендо разыскивали за наркоторговлю. У него есть судимости в Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году его задержали в Киеве, но тогда выяснилось, что Банев — украинский гражданин и экстрадировать его нельзя.

https://ria.ru/20230916/korotyshka-1896655645.html

https://ria.ru/20231222/narkobaron-1917393565.html

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