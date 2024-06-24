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Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям - РИА Новости, 24.06.2024
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12:54 24.06.2024 (обновлено: 14:08 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html
Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям
Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям - РИА Новости, 24.06.2024
Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям
В Болгарии арестовали имеющего украинское гражданство Эвелина Банева — одного из самых разыскиваемых наркодельцов Европы, передает национальное телевидение БНТ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:54
2024-06-24T14:08
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Болгарии арестовали имеющего украинское гражданство Эвелина Банева — одного из самых разыскиваемых наркодельцов Европы, передает национальное телевидение БНТ. Причем он сам сдался властям. "Сегодня утром в 07:30 он появился у входа в софийскую тюрьму вместе со своим адвокатом &lt;…&gt; Ему предстоит отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас он проходит обследование в больнице МВД, после чего его снова доставят в тюрьму", — заявил на брифинге глава полиции Атанас Илков. Предстоит еще выяснить, как Банев попал в Болгарию — по поддельным документам или через окно на границе. В полиции не исключают, что "кокаиновый король" мог вернуться на родину из-за опасности для жизни после неудачных сделок с наркотиками.Банева по прозвищу Брендо разыскивали за наркоторговлю. У него есть судимости в Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году его задержали в Киеве, но тогда выяснилось, что Банев — украинский гражданин и экстрадировать его нельзя.
https://ria.ru/20230916/korotyshka-1896655645.html
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в мире, болгария, европа, италия
В мире, Болгария, Европа, Италия
Самый разыскиваемый в Европе наркобарон сам сдался властям

В Болгарии сам сдался властям один из самых разыскиваемых наркодельцов Европы

© Фото : БГНЕСЭвелин Банев
Эвелин Банев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : БГНЕС
Эвелин Банев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Болгарии арестовали имеющего украинское гражданство Эвелина Банева — одного из самых разыскиваемых наркодельцов Европы, передает национальное телевидение БНТ.
Причем он сам сдался властям.
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"Сегодня утром в 07:30 он появился у входа в софийскую тюрьму вместе со своим адвокатом <…> Ему предстоит отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас он проходит обследование в больнице МВД, после чего его снова доставят в тюрьму", — заявил на брифинге глава полиции Атанас Илков.
Предстоит еще выяснить, как Банев попал в Болгарию — по поддельным документам или через окно на границе.
В полиции не исключают, что "кокаиновый король" мог вернуться на родину из-за опасности для жизни после неудачных сделок с наркотиками.
Банева по прозвищу Брендо разыскивали за наркоторговлю. У него есть судимости в Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году его задержали в Киеве, но тогда выяснилось, что Банев — украинский гражданин и экстрадировать его нельзя.
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