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В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/bezopasnost-1955185084.html
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине
Риск ядерного столкновения будет сохраняться с продолжением конфликта на Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:21
2024-06-24T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
хакан фидан
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Риск ядерного столкновения будет сохраняться с продолжением конфликта на Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. "Это именно то (ядерный риск- ред.), что мы подчёркивали и предупреждали с самого начала. Пока продолжается война, этот риск будет сохраняться. От этого никуда не деться. Каждая из сторон будет вынуждена использовать методы, меняющие ход событий. Возникает ситуация, когда искра может перекинуться в другие места", - заявил Фидан в интервью телеканалу Habertürk.
https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html
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в мире, украина, турция, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Хакан Фидан
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине

МИД Турции: риск ядерного столкновения сохранится из-за конфликта на Украине

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Риск ядерного столкновения будет сохраняться с продолжением конфликта на Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Это именно то (ядерный риск- ред.), что мы подчёркивали и предупреждали с самого начала. Пока продолжается война, этот риск будет сохраняться. От этого никуда не деться. Каждая из сторон будет вынуждена использовать методы, меняющие ход событий. Возникает ситуация, когда искра может перекинуться в другие места", - заявил Фидан в интервью телеканалу Habertürk.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияХакан Фидан
 
 
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