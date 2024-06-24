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В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине
Риск ядерного столкновения будет сохраняться с продолжением конфликта на Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:21
2024-06-24T22:21
2024-06-24T22:21
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Риск ядерного столкновения будет сохраняться с продолжением конфликта на Украине, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. "Это именно то (ядерный риск- ред.), что мы подчёркивали и предупреждали с самого начала. Пока продолжается война, этот риск будет сохраняться. От этого никуда не деться. Каждая из сторон будет вынуждена использовать методы, меняющие ход событий. Возникает ситуация, когда искра может перекинуться в другие места", - заявил Фидан в интервью телеканалу Habertürk.
https://ria.ru/20240319/konflikt_na_ukraine-1934133515.html
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в мире, украина, турция, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Хакан Фидан
В Турции заявили о риске ядерного столкновения из-за конфликта на Украине
МИД Турции: риск ядерного столкновения сохранится из-за конфликта на Украине