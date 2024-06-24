https://ria.ru/20240624/bezopasnost-1955163819.html
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров
Инициатива о евразийской системе безопасности касается всех стран континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:47
2024-06-24T19:47
2024-06-24T19:47
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Инициатива о евразийской системе безопасности касается всех стран континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО. "Она (инициатива — ред.) касается всего евразийского континента… Наше предложение адресовано всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Именно голос из-за океана сыграл решающую роль в том, чтобы система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала", — добавил министр. Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске 24-25 июня с официальным визитом.
https://ria.ru/20240617/bezopasnost-1953424816.html
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россия, москва, сергей лавров, владимир путин, минск, сергей алейник, нато, в мире
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Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров
Лавров: инициатива о евразийской безопасности касается всех стран континента