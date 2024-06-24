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Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
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19:47 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/bezopasnost-1955163819.html
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2024
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров
Инициатива о евразийской системе безопасности касается всех стран континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:47
2024-06-24T19:47
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
минск
сергей алейник
нато
в мире
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Инициатива о евразийской системе безопасности касается всех стран континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО. "Она (инициатива — ред.) касается всего евразийского континента… Наше предложение адресовано всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником. "Именно голос из-за океана сыграл решающую роль в том, чтобы система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала", — добавил министр. Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске 24-25 июня с официальным визитом.
https://ria.ru/20240617/bezopasnost-1953424816.html
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россия, москва, сергей лавров, владимир путин, минск, сергей алейник, нато, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Минск, Сергей Алейник, НАТО, В мире
Инициатива по безопасности касается всей Евразии, заявил Лавров

Лавров: инициатива о евразийской безопасности касается всех стран континента

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Инициатива о евразийской системе безопасности касается всех стран континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО.
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"Она (инициатива — ред.) касается всего евразийского континента… Наше предложение адресовано всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
"Именно голос из-за океана сыграл решающую роль в том, чтобы система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала", — добавил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится в Минске 24-25 июня с официальным визитом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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РоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинМинскСергей АлейникНАТОВ мире
 
 
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