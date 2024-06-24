https://ria.ru/20240624/bezopasnost-1955135701.html
Минск и Москва будут содействовать формированию архитектуры безопасности
Минск и Москва будут содействовать формированию архитектуры безопасности - РИА Новости, 24.06.2024
Минск и Москва будут содействовать формированию архитектуры безопасности
Минск и Москва рассматривают содействие формированию новой устойчивой архитектуры международной безопасности, параметрами которой должны стать правила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:18
2024-06-24T18:18
2024-06-24T18:18
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва рассматривают содействие формированию новой устойчивой архитектуры международной безопасности, параметрами которой должны стать правила бесконфликтного сосуществования, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации."Минск и Москва рассматривают содействие формированию новой устойчивой архитектуры международной безопасности в качестве одной из ключевых внешнеполитических задач", - сообщается в тексте документа."Параметры такой системы должны стать продуктом открытых и всеохватывающих переговоров о правилах бесконфликтного сосуществования на основе принципов равноправия и неделимости безопасности, а также признания реалий многополярности и обязательного взаимного учета интересов всех вовлеченных сторон", - поясняется в заявлении.
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в мире, москва, минск
Минск и Москва будут содействовать формированию архитектуры безопасности
Минск и Москва будут содействовать формированию новой архитектуры безопасности
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Минск и Москва рассматривают содействие формированию новой устойчивой архитектуры международной безопасности, параметрами которой должны стать правила бесконфликтного сосуществования, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации.
"Минск и Москва рассматривают содействие формированию новой устойчивой архитектуры международной безопасности в качестве одной из ключевых внешнеполитических задач", - сообщается в тексте документа.
"Параметры такой системы должны стать продуктом открытых и всеохватывающих переговоров о правилах бесконфликтного сосуществования на основе принципов равноправия и неделимости безопасности, а также признания реалий многополярности и обязательного взаимного учета интересов всех вовлеченных сторон", - поясняется в заявлении.