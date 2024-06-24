https://ria.ru/20240624/bezhentsy-1955133485.html

Украинские беженцы в Швейцарии отказываются воевать за Зеленского

Украинские беженцы в Швейцарии отказываются воевать за Зеленского - РИА Новости, 24.06.2024

Украинские беженцы в Швейцарии отказываются воевать за Зеленского

Находящиеся в Швейцарии украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров, сообщает в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:09

2024-06-24T18:09

2024-06-24T18:30

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ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Находящиеся в Швейцарии украинские военнообязанные мужчины отказываются возвращаться на родину и воевать за коррупционных украинских лидеров, сообщает в понедельник швейцарская телерадиокомпания RTS. "В нашей стране высокий уровень коррупции, и это с момента обретения независимости 30 лет назад, независимо от президента. Сегодня нас просят вернуться в страну, чтобы сражаться. Однако политики и те, кто занимает важные посты, похоже, не отправляют своих детей на фронт… Я родом с востока Украины, с Донбасса, у меня все еще есть семья и друзья, которые там проживают. Вполне возможно, что некоторые люди, которых я знаю, присоединились к российской армии и сейчас находятся по другую сторону линии фронта. Я не понимаю, как я мог бы воевать против них", - объяснил телерадиокомпании 36-летний украинец Дмитрий, который прибыл в Швейцарию со своей женой и двумя детьми после начала СВО. Другой пятидесятилетний украинец Вадим, опрошенный журналистами, говорит, что хотел бы, чтобы Украина сложила оружие и начала переговоры с Россией. "Это правда, это не очень справедливо. Некоторые из нас могут быть защищены в этой прекрасной стране, в Швейцарии, в то время как другие мобилизованы. Но если бы всех украинских беженцев, находившихся здесь, отправили на фронт, это ничего бы не изменило в исходе войны. Просто половина из нас была бы убита, а остальные были бы ранены или стали инвалидами", - добавил мужчина. Журналисты RTS добавляют, что, хотя примерно 11,4 тысячи украинских военнообязанных в настоящее время не подвергаются риску депортации на Украину, "все больше и больше швейцарских депутатов требуют их выезда из страны". В марте представители двух из трех крупнейших партий Швейцарии - Швейцарской народной партии (SVP/UDC) и Свободной демократической партии (FDP/PLR) - призвали к отправке на Украину находящихся на территории конфедерации военнообязанных украинцев. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 20 июня 65 943 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 25 тысячи украинцев потеряли этот статус. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение - оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария