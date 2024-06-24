https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952773.html

В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника

В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника - РИА Новости, 24.06.2024

В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника

Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:11

2024-06-24T07:11

2024-06-24T07:15

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952213.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия