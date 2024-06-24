https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952773.html
В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника
В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника - РИА Новости, 24.06.2024
В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника
Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T07:11
2024-06-24T07:11
2024-06-24T07:15
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952213.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия
В Ростовской области за ночь нейтрализовали четыре беспилотника
Минобороны: ПВО ночью нейтрализовала в Ростовской области четыре БПЛА ВСУ