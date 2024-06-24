https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954952213.html

Над городами ДНР за неделю перехватили около ста беспилотников

Над городами ДНР за неделю перехватили около ста беспилотников - РИА Новости, 24.06.2024

Над городами ДНР за неделю перехватили около ста беспилотников

За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T07:03

2024-06-24T07:03

2024-06-24T07:16

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным УФСБ России, также за прошедшую неделю системой РЭБ "Купол" подавлено несколько разведывательных БПЛА вблизи объектов энергетической инфраструктуры и технических водных узлов в Буденовском, Кировском и Петровском районах Донецка. Ведомство регулярно публикует еженедельную статистику по перехваченным над крупными городами ДНР беспилотным аппаратам, на прошедшей неделе активность БПЛА заметно снизилась. В УФСБ России по ДНР отмечают, что причиной этому стали непригодные для полетов погодные условия.

https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954941986.html

https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944285201.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, россия, донецкая народная республика, макеевка