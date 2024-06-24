https://ria.ru/20240624/bespilotniki-1954941986.html

В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

В Ростовской области нейтрализовали три беспилотника ВСУ

Один дрон сбит, еще два подавлены ПВО в Ростовской области, обломки упали на территории промышленного предприятия, предварительно, жертв и пострадавших нет,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:51

2024-06-24T01:51

2024-06-24T01:55

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один дрон сбит, еще два подавлены ПВО в Ростовской области, обломки упали на территории промышленного предприятия, предварительно, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев."В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. Один БПЛА сбит, еще два подавлено средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промпредприятия. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/pvo-1954878606.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев