https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html

Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС

Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024

Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС

Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:58

2024-06-24T18:58

2024-06-24T18:58

в мире

белоруссия

россия

минск

сергей алейник

сергей лавров

шос

брикс

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Хотел бы отдельно поблагодарить российских коллег за деятельную поддержку стремления Беларуси присоединиться к мировому большинству – эффективно работающим ШОС и БРИКС. Мы готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

белоруссия

россия

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в мире, белоруссия, россия, минск, сергей алейник, сергей лавров, шос, брикс