https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС
Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Хотел бы отдельно поблагодарить российских коллег за деятельную поддержку стремления Беларуси присоединиться к мировому большинству – эффективно работающим ШОС и БРИКС. Мы готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, Сергей Лавров, ШОС, БРИКС
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС
МИД Белоруссии поблагодарил РФ за поддержку желания вступить в БРИКС и ШОС