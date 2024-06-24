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Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024
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18:58 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955150239.html
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС - РИА Новости, 24.06.2024
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС
Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
в мире
белоруссия
россия
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Хотел бы отдельно поблагодарить российских коллег за деятельную поддержку стремления Беларуси присоединиться к мировому большинству – эффективно работающим ШОС и БРИКС. Мы готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, сергей алейник, сергей лавров, шос, брикс
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, Сергей Лавров, ШОС, БРИКС
Белоруссия поблагодарила Россию за поддержку желания вступить в БРИКС

МИД Белоруссии поблагодарил РФ за поддержку желания вступить в БРИКС и ШОС

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия благодарна РФ за деятельную поддержку стремления Минска присоединиться к ШОС и БРИКС, готова наполнять их интересными предложениями, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Хотел бы отдельно поблагодарить российских коллег за деятельную поддержку стремления Беларуси присоединиться к мировому большинству – эффективно работающим ШОС и БРИКС. Мы готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Флажки России и Белоруссии
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
24 мая, 08:03
 
В миреБелоруссияРоссияМинскСергей АлейникСергей ЛавровШОСБРИКС
 
 
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