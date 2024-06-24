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Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
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18:52 24.06.2024 (обновлено: 20:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955147134.html
Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине
Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине - РИА Новости, 24.06.2024
Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине
Минск и Москва предлагают реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:52
2024-06-24T20:35
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Минск и Москва предлагают реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник."Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, выстраиваем каркас новой системы безопасности в большой Евразии, развиваем выгодное для всех участников сотрудничество в недискриминационных и равноправных форматах", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Он подчеркнул, что международную обстановку обсуждал с Лавровым в Минске в первую очередь в контексте достижения совместных целей по ее возможной нормализации.Глава МИД Белоруссии поблагодарил РФ за поддержку белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке – объединительного документа, в котором могли бы быть сформулированы параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве, а также стратегическое видение многополярности и многосторонности обновленной системы международных отношений. "Это конкретная, реальная объединительная инициатива, к обсуждению которой мы всех желающих приглашаем", - сказал министр. Он добавил, что недавно вопросы евразийской безопасности обсуждались на СМИД ОДКБ.
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В мире, Минск, Москва, Белоруссия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, Украина, Россия, ОДКБ
Алейник прокомментировал инициативы России и Белоруссии по Украине

Алейник: Россия и Белоруссия предлагают реалистичные инициативы по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Минск и Москва предлагают реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, выстраиваем каркас новой системы безопасности в большой Евразии, развиваем выгодное для всех участников сотрудничество в недискриминационных и равноправных форматах", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Он подчеркнул, что международную обстановку обсуждал с Лавровым в Минске в первую очередь в контексте достижения совместных целей по ее возможной нормализации.
Глава МИД Белоруссии поблагодарил РФ за поддержку белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке – объединительного документа, в котором могли бы быть сформулированы параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве, а также стратегическое видение многополярности и многосторонности обновленной системы международных отношений. "Это конкретная, реальная объединительная инициатива, к обсуждению которой мы всех желающих приглашаем", - сказал министр. Он добавил, что недавно вопросы евразийской безопасности обсуждались на СМИД ОДКБ.
 
В миреМинскМоскваБелоруссияСергей АлейникСергей ЛавровУкраинаРоссияОДКБ
 
 
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