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Москва и Минск спиной к спине стоят против Запада, заявили в МИД Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2024
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18:48 24.06.2024 (обновлено: 23:01 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955145984.html
Москва и Минск спиной к спине стоят против Запада, заявили в МИД Белоруссии
Москва и Минск спиной к спине стоят против Запада, заявили в МИД Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2024
Москва и Минск спиной к спине стоят против Запада, заявили в МИД Белоруссии
Белоруссия и Россия отладили механизм стратегического партнерства, "спиной к спине" стоят в борьбе против давления Запада, заявил глава МИД республики Сергей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:48
2024-06-24T23:01
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия отладили механизм стратегического партнерства, "спиной к спине" стоят в борьбе против давления Запада, заявил глава МИД республики Сергей Алейник."У нас практически общий и трезвый взгляд на происходящие процессы. Мы понимаем, что мир стремительно меняется. Происходят тектонические сдвиги в сторону справедливости и многополярности. Но на этом фоне небольшая группа западных стран отчаянно пытается сохранить доминирование и старый порядок, для чего применяются все средства, включая военные. Мы этот этап проходим спокойно и с достоинством", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Он подчеркнул, что "между Республикой Беларусь и Российской Федерацией сформирован и отлажен прочный механизм подлинного союзничества и стратегического партнерства". "Мы "спиной к спине" стоим в борьбе против беспрецедентного политического, экономического, а сейчас уже и военного давления "коллективного Запада", - сказал министр.Также он подчеркнул, что переговоры с российским коллегой в понедельник выстраивались с учетом значимых итогов недавнего официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Белоруссию, в рамках которого лидеры двух стран рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня."Как известно, лидеры наших стран, поддерживая беспрецедентно плотный график личных встреч и общения, задают темп всему двустороннему сотрудничеству. И мы, конечно, с Сергеем Викторовичем стараемся этого темпа придерживаться. По-другому в сегодняшней геополитической ситуации и быть не может", - отметил Алейник.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20240624/zayavlenie-1955140075.html
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белоруссия, россия, сергей алейник, сергей лавров, в мире, москва, минск, политика
Белоруссия, Россия, Сергей Алейник, Сергей Лавров, В мире, Москва, Минск, Политика
Москва и Минск спиной к спине стоят против Запада, заявили в МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии заявил об отлаженном стратегическом партнерстве с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник . Архивное фото
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия отладили механизм стратегического партнерства, "спиной к спине" стоят в борьбе против давления Запада, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
"У нас практически общий и трезвый взгляд на происходящие процессы. Мы понимаем, что мир стремительно меняется. Происходят тектонические сдвиги в сторону справедливости и многополярности. Но на этом фоне небольшая группа западных стран отчаянно пытается сохранить доминирование и старый порядок, для чего применяются все средства, включая военные. Мы этот этап проходим спокойно и с достоинством", - сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Он подчеркнул, что "между Республикой Беларусь и Российской Федерацией сформирован и отлажен прочный механизм подлинного союзничества и стратегического партнерства". "Мы "спиной к спине" стоим в борьбе против беспрецедентного политического, экономического, а сейчас уже и военного давления "коллективного Запада", - сказал министр.
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Также он подчеркнул, что переговоры с российским коллегой в понедельник выстраивались с учетом значимых итогов недавнего официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Белоруссию, в рамках которого лидеры двух стран рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня.
"Как известно, лидеры наших стран, поддерживая беспрецедентно плотный график личных встреч и общения, задают темп всему двустороннему сотрудничеству. И мы, конечно, с Сергеем Викторовичем стараемся этого темпа придерживаться. По-другому в сегодняшней геополитической ситуации и быть не может", - отметил Алейник.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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БелоруссияРоссияСергей АлейникСергей ЛавровВ миреМоскваМинскПолитика
 
 
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