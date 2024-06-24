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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.06.2024
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01:25 24.06.2024 (обновлено: 01:26 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/belgorod-1954940154.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:25
2024-06-24T01:26
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
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белгород
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белгород, шебекино, белгородский район, происшествия
Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
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БелгородШебекиноБелгородский районПроисшествия
 
 
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