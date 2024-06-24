https://ria.ru/20240624/bardella-1955043462.html

Французский политик назвал красную линию конфликта на Украине

Французский политик назвал красную линию конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2024

Французский политик назвал красную линию конфликта на Украине

Лидер правой партии Франции "Национальное объединение", которая может одержать победу на внеочередных выборах в парламент, выступил против отправки дальнобойных РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:14

2024-06-24T13:14

2024-06-24T14:38

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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Лидер правой партии Франции "Национальное объединение", которая может одержать победу на внеочередных выборах в парламент, выступил против отправки дальнобойных вооружений Киеву, заявил в эфире телеканала BFMTV, что это сделает страну соучастницей конфликта.На пресс-конференции Жордана Барделла спросили, как изменится поддержка Украины в случае, если он станет премьер-министром."Красные линии ясны - это отправка военных на Украину. Я не намерен этого делать. Это моя позиция и позиция нашей партии, она не менялась. Даже если я выступаю за продолжение военной поддержки Украины, красной линией остаётся отправка ракет и дальнобойных вооружений, которые могут прямо поражать российские города. Это сделает Францию соучастницей и создаст условия эскалации в отношении ядерной державы", - заявил Барделла, излагая основные направления своей политики в качестве премьер-министра в случае победы партии на выборах. Его выступление транслировал телеканал BFMTV.При этом он подчеркнул, что не намерен пересматривать международные обязательства Франции, что "ослабило бы её голос на мировой арене".Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

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украина, франция, в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков, европарламент, нато, россия