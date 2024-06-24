https://ria.ru/20240624/bagreeva-1954893069.html

Мария Багреева: интерес инвесторов к коммерческим объектам Москвы растет

Мария Багреева: интерес инвесторов к коммерческим объектам Москвы растет - РИА Новости, 24.06.2024

Мария Багреева: интерес инвесторов к коммерческим объектам Москвы растет

На начало апреля 2024 года в Москве в стадии проектирования и строительства находилось в 1,5 раза больше объектов коммерческой недвижимости, чем за аналогичный... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:15

2024-06-24T09:15

2024-06-24T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. На начало апреля 2024 года в Москве в стадии проектирования и строительства находилось в 1,5 раза больше объектов коммерческой недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года - это свидетельствует о росте деловой активности в городе, сообщила глава столичного департамента экономической политики Мария Багреева."На 1 апреля 2024 года в стадии проектирования и строительства в Москве находились 402 проекта коммерческой недвижимости, что на 57% больше, чем годом ранее. Общая стоимость текущих проектов составляет 2,2 триллиона рублей, около 60% из этой суммы составляют вложения в строительство многофункциональных комплексов и бизнес-центров", - приводятся ее слова в сообщении департамента.Сообщается, что по итогам первого квартала 2024 года инвесторы вложили в покупку готовых коммерческих объектов в столице 60 миллиардов рублей, что на 13% меньше рекордных показателей января – марта прошлого года. Объем сделок с готовыми объектами сократился из-за распродажи уходящими иностранными компаниями активов высокого качества, при этом вложения в покупку этих объектов в первом квартале были в 3,5 раза выше, чем в среднем за аналогичные периоды 2021-2022 годов.Большим спросом в столице пользуется торговая недвижимость, о чем говорит доля вакантных площадей в торговых центрах. На конец марта она составляла 9,2%, что на 6,2 процентного пункта меньше, чем в марте прошлого года. Объем предложения же в первом квартале 2024 года также вырос – было введено 86,2 тысячи квадратных метров помещений торгово-бытового назначения, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.Багреева отмечает, что в Москве практически заполнены все пространства, ранее занятые ушедшими с рынка иностранными компаниями - на конец первого квартала 2024 года вакантны только 0,2% этих площадей. Их заполнили российские бренды фешен-индустрии, увеличившие форматы, расширившие ассортимент и предоставившие на рынок новые марки. Кроме того, в Москву пришли девять новых зарубежных ретейлеров. По оценкам аналитиков, уровень вакантности в сегменте торговой недвижимости продолжит снижаться и концу года может составить 7,3%, рассказала заммэра.Востребованными также остаются склады. Рынок испытывает дефицит свободных площадей для хранения: уровень вакантности в первом квартале составил 0,5%. В Москве за январь – март 2024 года построено 1,3 тысячи квадратных метров, однако это не удовлетворяет высокий спрос со стороны бизнеса. Потребности предпринимателей во многом закрываются за счет строительства в Московской области: к концу текущего года в Подмосковье ожидается рекордный ввод складов – более 2 миллионов квадратных метров."Востребованность складской недвижимости связана с активным развитием онлайн-продаж, логистики и дистрибуции. По итогам 2024 года консультанты рынка прогнозируют высокий уровень спроса – порядка 2,8 миллиона квадратных метров, что лишь на 12% уступит рекордному показателю прошлого года, но на треть превзойдет среднее значение последних пяти лет", - отметила Багреева.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что за счет активного строительства нежилой недвижимости в ТиНАО удалось в три раза увеличить количество рабочих мест. Так, за 12 лет в округах введено около шести миллионов квадратных метров нежилой недвижимости, а в перспективе – проектирование и строительство сразу нескольких масштабных кластеров и логистических центров.

https://ria.ru/20240621/bagreeva-1954404957.html

https://ria.ru/20240620/bezrabotitsa-1954031685.html

https://ria.ru/20240618/energootrasl-1953549571.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева