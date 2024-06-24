https://ria.ru/20240624/azarov-1954951192.html
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров - РИА Новости, 24.06.2024
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
США понимают, что планету нельзя подвергать риску ядерной войны, Вашингтон может начать непубличный диалог с Москвой по этому поводу и повлиять на Киев, считает РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T06:12
2024-06-24T06:12
2024-06-24T06:36
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США понимают, что планету нельзя подвергать риску ядерной войны, Вашингтон может начать непубличный диалог с Москвой по этому поводу и повлиять на Киев, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. "У той стороны (у США) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны. Есть надежды на то, что может возникнуть неформальный и не публичный диалог, который выльется в некий конкретный договор", - заявил Азаров в интервью сайту "Аргументов и фактов". По его словам, режиму Владимира Зеленского придется этот договор Москвы и Вашингтона выполнять. "Никуда от этого не денется. Американцы имеют стопроцентное влияние на нынешнее руководство Украины. Достаточно прекратить поставки финансирования и вооружений и режим падет буквально, разрушится физически. Режим не может существовать без денег, когда зарплаты не платят солдатам и службе безопасности", - пояснил Азаров.
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в мире, сша, вашингтон (штат), москва, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, США, Вашингтон (штат), Москва, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
США могут непублично обсудить с Россией ядерные риски, считает Азаров
Азаров: США могут начать непубличный диалог с РФ по ядерным рискам