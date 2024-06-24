https://ria.ru/20240624/avariya-1955064354.html

В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие

В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.06.2024

В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие

Водитель съехавшего в кювет рейсового автобуса в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление; три... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:27

2024-06-24T14:27

2024-06-24T14:32

происшествия

орехово-зуевский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Водитель съехавшего в кювет рейсового автобуса в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление; три человека получили ушибы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, уснул за рулем, потерял управление", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате съезда автобуса сообщением "Рошаль — Раменское" в кювет три человека получили ушибы. Как уточнили РИА Новости в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 03.50 на 22-м километре автодороги Шатура-Куровское в Орехово-Зуевском городском округе.

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

орехово-зуевский район

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, орехово-зуевский район, московская область (подмосковье)