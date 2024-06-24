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В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.06.2024
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14:27 24.06.2024 (обновлено: 14:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/avariya-1955064354.html
В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие
В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.06.2024
В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие
Водитель съехавшего в кювет рейсового автобуса в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление; три... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:27
2024-06-24T14:32
происшествия
орехово-зуевский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Водитель съехавшего в кювет рейсового автобуса в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление; три человека получили ушибы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, уснул за рулем, потерял управление", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате съезда автобуса сообщением "Рошаль — Раменское" в кювет три человека получили ушибы. Как уточнили РИА Новости в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 03.50 на 22-м километре автодороги Шатура-Куровское в Орехово-Зуевском городском округе.
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орехово-зуевский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, орехово-зуевский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Орехово-Зуевский район, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье водитель автобуса съехал в кювет, есть пострадавшие

В Подмосковье водитель автобуса, предварительно, уснул за рулем, пострадали трое

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с рейсовым автобусом в Московской области
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Водитель съехавшего в кювет рейсового автобуса в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, по предварительной информации, уснул за рулем и потерял управление; три человека получили ушибы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, уснул за рулем, потерял управление", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате съезда автобуса сообщением "Рошаль — Раменское" в кювет три человека получили ушибы.
Как уточнили РИА Новости в подмосковном главке МВД, ДТП произошло в 03.50 на 22-м километре автодороги Шатура-Куровское в Орехово-Зуевском городском округе.
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ПроисшествияОрехово-Зуевский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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