https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html

В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму

В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму - РИА Новости, 24.06.2024

В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму

Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК). РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:19

2024-06-24T12:19

2024-06-24T12:19

севастополь

россия

республика крым

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_0:94:767:525_1920x0_80_0_0_95181ad7975c1bdd434bf21850617634.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК). "В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы", - говорится в сообщении. В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html

https://radiosputnik.ru/20240623/memorial-1954918493.html

севастополь

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, республика крым, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия