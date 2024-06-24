https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html
В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму
В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму - РИА Новости, 24.06.2024
В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму
Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК). РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:19
2024-06-24T12:19
2024-06-24T12:19
севастополь
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республика крым
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Неразорвавшиеся суббоеприпасы могу оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК). "В настоящее время на пляже Учкуевка, где 23 июня был нанесен террористический удар ВСУ по мирным людям, проводятся оперативно-следственные действия. На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы", - говорится в сообщении. В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html
https://radiosputnik.ru/20240623/memorial-1954918493.html
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севастополь, россия, республика крым, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Севастополь, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В АТК предупредили о возможном наличии суббоеприпасов на пляжах в Крыму
АТК: неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже в Севастополе