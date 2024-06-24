https://ria.ru/20240624/artilleriya-1954945732.html
Адмирал отметил актуальность корабельной артиллерии в борьбе с дронами
Адмирал отметил актуальность корабельной артиллерии в борьбе с дронами - РИА Новости, 24.06.2024
Адмирал отметил актуальность корабельной артиллерии в борьбе с дронами
Корабельная артиллерия на борту до сих пор актуальна, в частности для борьбы с морскими дронами, эти вопросы ракетное вооружение не решит, заявил РИА Новости по РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:22
2024-06-24T03:22
2024-06-24T03:48
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корабельная артиллерия на борту до сих пор актуальна, в частности для борьбы с морскими дронами, эти вопросы ракетное вооружение не решит, заявил РИА Новости по завершении международного военно-морского салона "Флот-2024" вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ Владимир Пепеляев. "Такая артустановка нужна, по берегу бить дороговато, но уничтожение малых целей типа мины, дронов… В отличие от ракетных комплексов, у нее (артустановки - ред.) нижнего предела нет, поэтому отказываться от нее мы не будем", - сказал он. По его словам, тема борьбы с морскими дронами сейчас очень актуальна. "На кораблях есть артиллерийско-пулеметные установки, огонь которых превращает безэкипажный катер в "скелет", надо уметь этим пользоваться", - сказал вице-адмирал.
https://ria.ru/20240619/rakety-1953851891.html
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безопасность, вмф рф
Адмирал отметил актуальность корабельной артиллерии в борьбе с дронами
Адмирал Пепеляев: корабельная артиллерия актуальна для борьбы с морскими дронами
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Корабельная артиллерия на борту до сих пор актуальна, в частности для борьбы с морскими дронами, эти вопросы ракетное вооружение не решит, заявил РИА Новости по завершении международного военно-морского салона "Флот-2024" вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ Владимир Пепеляев.
"Такая артустановка нужна, по берегу бить дороговато, но уничтожение малых целей типа мины, дронов… В отличие от ракетных комплексов, у нее (артустановки - ред.) нижнего предела нет, поэтому отказываться от нее мы не будем", - сказал он.
По его словам, тема борьбы с морскими дронами сейчас очень актуальна. "На кораблях есть артиллерийско-пулеметные установки, огонь которых превращает безэкипажный катер в "скелет", надо уметь этим пользоваться", - сказал вице-адмирал.