https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html
ЕС ввел санкции против "Артека"
ЕС ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против "Артека"
Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:42
2024-06-24T13:42
2024-06-24T13:42
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еврокомиссия
артек
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Международный детский центр "Артек", - указано в списке. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", уточняется в документе.
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, артек, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Артек, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против "Артека"
Еврокомиссия внесла детский центр "Артек" в санкционный список ЕС