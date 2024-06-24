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ЕС ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 24.06.2024
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13:42 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html
ЕС ввел санкции против "Артека"
ЕС ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС ввел санкции против "Артека"
Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:42
2024-06-24T13:42
в мире
евросоюз
еврокомиссия
артек
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Международный детский центр "Артек", - указано в списке. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", уточняется в документе.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, артек, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Артек, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против "Артека"

Еврокомиссия внесла детский центр "Артек" в санкционный список ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Международный детский центр "Артек", - указано в списке.
По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", уточняется в документе.
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияАртекСанкции в отношении России
 
 
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