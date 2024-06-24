https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

ЕС ввел санкции против "Артека"

ЕС ввел санкции против "Артека" - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС ввел санкции против "Артека"

Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:42

2024-06-24T13:42

2024-06-24T13:42

в мире

евросоюз

еврокомиссия

артек

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899425010_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_5733839b744d2a33d513341453d3f7cf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Международный детский центр "Артек", - указано в списке. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", уточняется в документе.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955042703.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, еврокомиссия, артек, санкции в отношении россии