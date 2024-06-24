https://ria.ru/20240624/arest-1955118383.html

Суд арестовал дезертира, обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе

Суд арестовал дезертира, обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе - РИА Новости, 24.06.2024

Суд арестовал дезертира, обвиняемого в убийстве девочки в Кузбассе

Томский гарнизонный военный суд арестовал контрактника-дезертира Андрея Быкова, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:22

2024-06-24T17:22

2024-06-24T17:22

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КЕМЕРОВО, 24 июн – РИА Новости. Томский гарнизонный военный суд арестовал контрактника-дезертира Андрея Быкова, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе, сообщается на сайте суда. Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. Был задержан подозреваемый - как сообщало региональное управление СК РФ, ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. По информации источника РИА Новости, мужчина уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену. "По версии следствия, 5 апреля 2024 года рядовой Быков, являясь военнослужащим по контракту, в целях уклонения от прохождения военной службы в период мобилизации совершил неявку на службу, то есть дезертирство. Он же 18 июня 2024 года, будучи осведомленным, исходя из внешнего вида, о возрасте малолетней, применяя физическое насилие… отвел ее в безлюдное место и попытался изнасиловать", – говорится в сообщении. Отмечается, что из-за сопротивления девочки Быков не смог довести свой умысел до конца - и убил школьницу, чтобы скрыть преступление. "Томским гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении военнослужащего рядового Быкова Андрея Викторовича", – говорится в сообщении суда. Он обвиняется в убийстве (п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также подозревается в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ) и дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ).

https://ria.ru/20240620/sk-1954158580.html

https://ria.ru/20240624/perm-1954985956.html

https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия