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МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов
МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов - РИА Новости, 24.06.2024
МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов
Доходы от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:44
2024-06-24T21:44
2024-06-24T22:06
специальная военная операция на украине
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евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Доходы от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине."Первый транш в размере 1,4 млрд евро будет доступен этим летом. Средства будут перечислены в Европейский фонд мира и использованы для финансирования критически важного военного оборудования для Украины, такого как боеприпасы, артиллерийские системы, ракеты ПВО и системы ПВО", - написала Брюинс Слот в соцсети Х.Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии. Он назвал этот шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза".После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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нидерланды, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, петер сийярто, g7, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Петер Сийярто, G7, Сергей Лавров
МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов
МИД Нидерландов: €1,4 млрд доходов от активов РФ пойдут на ракеты и ПВО для ВСУ
ГААГА, 24 июн - РИА Новости.
Доходы от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины, сообщила в понедельник глава МИД
Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель
заявил, что Евросоюз утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ
на военную помощь Украине.
"Первый транш в размере 1,4 млрд евро будет доступен этим летом. Средства будут перечислены в Европейский фонд мира и использованы для финансирования критически важного военного оборудования для Украины, такого как боеприпасы, артиллерийские системы, ракеты ПВО и системы ПВО", - написала Брюинс Слот в соцсети Х.
Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии. Он назвал этот шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.