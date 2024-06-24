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МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов

МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов - РИА Новости, 24.06.2024

МИД Нидерландов рассказал, как используют доходы от российских активов

Доходы от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:44

2024-06-24T21:44

2024-06-24T22:06

специальная военная операция на украине

нидерланды

россия

украина

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Доходы от российских активов в размере 1,4 миллиарда евро пойдут на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Украины, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине."Первый транш в размере 1,4 млрд евро будет доступен этим летом. Средства будут перечислены в Европейский фонд мира и использованы для финансирования критически важного военного оборудования для Украины, такого как боеприпасы, артиллерийские системы, ракеты ПВО и системы ПВО", - написала Брюинс Слот в соцсети Х.Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии. Он назвал этот шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза".После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

нидерланды

россия

украина

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нидерланды, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, петер сийярто, g7, сергей лавров