ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России
Боррель: ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
В здании Европарламента. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил чиновник по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС.
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Таким образом он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".
Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 миллиарда евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.
В конце мая европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в объединении российских активов в бюджет ЕС для военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
В то же время страны G7 обещали во время июньского саммита в Италии предоставить Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать из доходов от замороженных активов.
Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в Евросоюзе может появиться в середине июля. Как указывал высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Украины уже сейчас.
Ситуация с российскими активами
После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на присвоение не только средств частных лиц, но и государственных активов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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