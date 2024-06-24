Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 24.06.2024 (обновлено: 21:52 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/aktivy-1955162383.html
ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России
ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России
Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:40
2024-06-24T21:52
россия
украина
венгрия
жозеп боррель
петер сийярто
евросоюз
g7
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил чиновник по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС.Таким образом он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 миллиарда евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.В конце мая европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в объединении российских активов в бюджет ЕС для военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.В то же время страны G7 обещали во время июньского саммита в Италии предоставить Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать из доходов от замороженных активов.Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в Евросоюзе может появиться в середине июля. Как указывал высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Украины уже сейчас.Ситуация с российскими активамиПосле начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на присвоение не только средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240624/es-1954957064.html
https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html
https://ria.ru/20240622/evropa-1954623739.html
россия
украина
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, венгрия, жозеп боррель, петер сийярто, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, экономика, сергей лавров, вооруженные силы украины, москва
Россия, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Москва
ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

Боррель: ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВ здании Европарламента
В здании Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
В здании Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил чиновник по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
Таким образом он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".
Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 миллиарда евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева
Вчера, 08:28
В конце мая европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в объединении российских активов в бюджет ЕС для военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.
В то же время страны G7 обещали во время июньского саммита в Италии предоставить Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать из доходов от замороженных активов.
Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в Евросоюзе может появиться в середине июля. Как указывал высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Украины уже сейчас.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией
22 мая, 12:47

Ситуация с российскими активами

После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на присвоение не только средств частных лиц, но и государственных активов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Европейский бумеранг вернулся на родину
22 июня, 08:00
 
РоссияУкраинаВенгрияЖозеп БоррельПетер СийяртоЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала