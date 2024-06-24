https://ria.ru/20240624/aktivy-1955162383.html

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России

Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:40

2024-06-24T19:40

2024-06-24T21:52

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Евросоюз утвердил решение о передаче Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Эти средства — 1,4 миллиарда евро — будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард будет передан в последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", — заявил чиновник по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС.Таким образом он подтвердил слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сказавшего ранее, что Европейский союз принял решение направить доходы от замороженных активов на закупку оружия для ВСУ в обход мнения Будапешта. Дипломат назвал подобный шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил ЕС".Как уточнила позднее глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, доходы от российских активов в 1,4 миллиарда евро пойдут на артиллерию, ракеты и системы ПВО для Украины.В конце мая европейские страны договорились направлять 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в объединении российских активов в бюджет ЕС для военной помощи Украине, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков, но эта сумма остается причитающейся Евросоюзу.В то же время страны G7 обещали во время июньского саммита в Италии предоставить Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать из доходов от замороженных активов.Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в Евросоюзе может появиться в середине июля. Как указывал высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Украины уже сейчас.Ситуация с российскими активамиПосле начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на присвоение не только средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

https://ria.ru/20240622/evropa-1954623739.html

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