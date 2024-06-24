https://ria.ru/20240624/aktivy-1954963888.html

ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России

ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны ЕС сумели достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:21

2024-06-24T09:21

2024-06-24T09:23

экономика

россия

бельгия

люксембург (округ)

аджа лябиб

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны ЕС сумели достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов России. "Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она перед заседанием Совета МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

россия

бельгия

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, бельгия, люксембург (округ), аджа лябиб, евросоюз, санкции в отношении россии