https://ria.ru/20240624/aktivy-1954963888.html
ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России
ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны ЕС сумели достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов России. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:21
2024-06-24T09:21
2024-06-24T09:23
экономика
россия
бельгия
люксембург (округ)
аджа лябиб
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что страны ЕС сумели достичь окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных активов России. "Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она перед заседанием Совета МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бельгия, люксембург (округ), аджа лябиб, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Бельгия, Люксембург (округ), Аджа Лябиб, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС договорился об использовании доходов от замороженных активов России
Лябиб: страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России