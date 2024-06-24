https://ria.ru/20240624/advokat-1955049783.html

Адвокат больницы назвал причину увольнения реаниматолога Чикаева

Адвокат больницы назвал причину увольнения реаниматолога Чикаева - РИА Новости, 24.06.2024

Адвокат больницы назвал причину увольнения реаниматолога Чикаева

Реаниматолога Игоря Чикаева, который требовал восстановления трудовых прав после увольнения из городской больницы №5 в Сочи с компенсацией морального вреда,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:36

2024-06-24T13:36

происшествия

сочи

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Реаниматолога Игоря Чикаева, который требовал восстановления трудовых прав после увольнения из городской больницы №5 в Сочи с компенсацией морального вреда, уволили за прогулы, суд признал правоту медицинского учреждения, рассказал РИА Новости адвокат больницы Дмитрий Чечерин. "Увольнение Чикаева произошло по причине того, что он прогуливал работу. Данные прогулы были оформлены в соответствии с судовым законодательством, были получены объяснения, в соответствии с чем Чикаев был уволен за прогулы. Чикаев обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении его на работу, по первой инстанции ему было отказано, был долгий судебный процесс. Новое рассмотрение частично удовлетворило его (Чикаева - ред.) требования, взыскало с больницы 754 тысячи рублей. Впоследствии больница обжаловала данное апелляционное определение... По итогу рассмотрения в суде кассационной инстанции суд встал на сторону больницы и отказал Чикаеву в удовлетворении его требований", - сказал адвокат. Он добавил, что после вступления решения суда в законную силу больница обратилась в Лазаревский районный суд города Сочи с заявлением о повороте исполнения судебного акта, в результате чего 754 тысячи рублей должны быть возвращены больнице. О возвращении денег медучреждению РИА Новости рассказал и исполняющий обязанности главного врача городской больницы Сочи №5 Геннадий Кормилицын: "Он (Чикаев - ред.) все суды проиграл, и сейчас выигран суд, что он все деньги, которые мы выплатили, он их должен вернуть обратно". Комментарием Чикаева, судебных и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240416/sud-1940318976.html

сочи

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происшествия, сочи