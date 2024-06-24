https://ria.ru/20240624/abrikosovka-1954950135.html

Источник: убийство главы Абрикосовки произошло вскоре после митинга

Источник: убийство главы Абрикосовки произошло вскоре после митинга - РИА Новости, 24.06.2024

Источник: убийство главы Абрикосовки произошло вскоре после митинга

Глава поселка Абрикосовка в Херсонской области, убитая в апреле, за день до гибели проводила патриотический митинг у восстановленного памятника Ленину, сообщил... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T05:49

2024-06-24T05:49

2024-06-24T10:38

происшествия

жкх

херсонская область

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МОСКВА/АБРИКОСОВКА (Херсонская обл.), 24 июн — РИА Новости. Глава поселка Абрикосовка в Херсонской области, убитая в апреле, за день до гибели проводила патриотический митинг у восстановленного памятника Ленину, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава Абрикосовки Любовь Тымчак и еще шесть человек были убиты 24 апреля. "За день до этого, 23 апреля, она проводила патриотический митинг у восстановленного по ее инициативе памятника Ленину", — сказал источник. Как передает корреспондент РИА Новости, на памятнике установлена мемориальная доска. "Памятник восстановлен и открыт 23 апреля 2024 года по инициативе начальника территориального отдела Тымчак Любови Андреевны. Трагически погибла 24 апреля 2024 года", — написано на мемориальной доске. Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один. Задержанным предъявлены обвинения по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурантам дела грозят сроки вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20240425/ubiystvo-1942340833.html

https://ria.ru/20240521/obvineniya-1947527242.html

херсонская область

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происшествия, жкх, херсонская область