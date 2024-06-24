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В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
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11:29 24.06.2024 (обновлено: 11:31 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955001422.html
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией
Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:29
2024-06-24T11:31
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. "Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них - на территории России. Еще трое находятся в розыске", - сказал министр. По его словам, все подозреваемые - граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.
https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html
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абхазия, россия, в мире
Абхазия, Россия, В мире
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией

Киут: в Абхазии задержали трех из шести участников перестрелки на границе с РФ

© SputnikГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.
«
"Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них - на территории России. Еще трое находятся в розыске", - сказал министр.
По его словам, все подозреваемые - граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.
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В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"
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