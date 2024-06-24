https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955001422.html
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией
Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:29
2024-06-24T11:29
2024-06-24T11:31
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СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут. "Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них - на территории России. Еще трое находятся в розыске", - сказал министр. По его словам, все подозреваемые - граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.
https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, в мире
В Абхазии задержали троих участников перестрелки на границе с Россией
Киут: в Абхазии задержали трех из шести участников перестрелки на границе с РФ
СУХУМ, 24 июн - РИА Новости. Задержаны трое из шести участников перестрелки на границе Абхазии с Россией, еще трое находятся в розыске, сообщил РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут.
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"Трое из шести участников перестрелки на границе по реке Псоу, покушавшихся на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия, задержаны, один из них - на территории России. Еще трое находятся в розыске", - сказал министр.
По его словам, все подозреваемые - граждане Абхазии. Он сообщил, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия.