https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954992676.html

Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией

Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024

Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией

Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:56

2024-06-24T10:56

2024-06-24T11:51

абхазия

россия

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СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются", — указали в ведомстве.Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.Он добавил, что нападавшие покушались "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия", причиной стал давний имущественный конфликт.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП "Псоу". По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".

https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, россия