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Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
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10:56 24.06.2024 (обновлено: 11:51 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954992676.html
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией
Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:56
2024-06-24T11:51
абхазия
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СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются", — указали в ведомстве.Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.Он добавил, что нападавшие покушались "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия", причиной стал давний имущественный конфликт.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП "Псоу". По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".
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абхазия, россия
Абхазия, Россия
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией

Прокуратура: задержаны подозреваемые в убийстве жителя Абхазии на границе с РФ

© Sputnik / Елена НездоровинаГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Елена Нездоровина
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
"Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются", — указали в ведомстве.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.
Он добавил, что нападавшие покушались "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия", причиной стал давний имущественный конфликт.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП "Псоу". По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".
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