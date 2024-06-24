https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954992676.html
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией
Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:56
2024-06-24T10:56
2024-06-24T11:51
абхазия
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СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района."Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются", — указали в ведомстве.Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.Он добавил, что нападавшие покушались "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия", причиной стал давний имущественный конфликт.Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП "Псоу". По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".
https://ria.ru/20240527/abkhaziya-1948598989.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия
Задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией
Прокуратура: задержаны подозреваемые в убийстве жителя Абхазии на границе с РФ
СУХУМ, 24 июн — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
"Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются", — указали в ведомстве.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости министр внутренних дел республики Роберт Киут, задержаны три участника перестрелки из шести, одного из них поймали на территории России. Еще трое находятся в розыске. Все подозреваемые — граждане Абхазии.
Он добавил, что нападавшие покушались "на жизнь граждан Абхазии, братьев Камлия", причиной стал давний имущественный конфликт.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла накануне днем на КПП "Псоу". По данным МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение и перевозка оружия".