https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html

В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар

В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар - РИА Новости, 23.06.2024

В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар

В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T09:09

2024-06-23T09:09

2024-06-23T16:39

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954822049_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b6b4b7fea2a0729a61de7b1e0cdc538e.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?" — написала Акулова.

https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пополнение в Московском зоопарке. На свет появились две капибары В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Вы заметили? у нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?" - написала Акулова. 2024-06-23T09:09 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, московский зоопарк