https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар
В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар - РИА Новости, 23.06.2024
В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар
В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:09
2024-06-23T09:09
2024-06-23T16:39
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Вы заметили? У нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?" — написала Акулова.
https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html
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Пополнение в Московском зоопарке. На свет появились две капибары
В Московском зоопарке пополнение в семье капибар, на свет появились два малыша, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Вы заметили? у нашей семьи капибар пополнение… Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки?" - написала Акулова.
2024-06-23T09:09
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PT0M34S
РИА Новости
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке на свет появились два детеныша капибар
В Московском зоопарке посетителям предложили угадать пол двух малышей капибар