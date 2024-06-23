https://ria.ru/20240623/zemletryasenie-1954825541.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2024

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировано в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:43

2024-06-23T10:43

2024-06-23T10:43

происшествия

тихий океан

итуруп

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировано в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 23 июня в 16.34 (8.34 мск). Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. Как отметила Семенова, по оперативным данным сейсмостанции "Курильск", жители населенных пунктов землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html

тихий океан

итуруп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тихий океан, итуруп, елена семенова