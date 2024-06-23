https://ria.ru/20240623/zemletryasenie-1954825541.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2024
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировано в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:43
2024-06-23T10:43
2024-06-23T10:43
происшествия
тихий океан
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 в воскресенье зарегистрировано в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 23 июня в 16.34 (8.34 мск). Эпицентр находился в 95 километрах юго-восточнее села Горное на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 58 километров", - рассказала собеседница агентства. Как отметила Семенова, по оперативным данным сейсмостанции "Курильск", жители населенных пунктов землетрясение не ощутили, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html
тихий океан
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тихий океан, итуруп, елена семенова
Происшествия, Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1