https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954855231.html

"Потери чрезвычайные". В Киеве резко высказались о Зеленском

"Потери чрезвычайные". В Киеве резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2024

"Потери чрезвычайные". В Киеве резко высказались о Зеленском

Владимир Зеленский за два года конфликта добился лишь потери значительного количества украинских городов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:27

2024-06-23T14:27

2024-06-23T14:27

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский за два года конфликта добился лишь потери значительного количества украинских городов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Потери (городов. – Прим. Ред) чрезвычайные, и это результат именно действий Зеленского и его правящей группы", — пожаловался политолог.Соскин подчеркнул, что, если Зеленский согласился бы на переговоры в 2022 году, то Украина не лишилась бы важных для нее городов, а ее солдат не гибли бы массово на поле боя.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240623/zelenskaya-1954831510.html

https://ria.ru/20240623/plany-1954824414.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, youtube, политика