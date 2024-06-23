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"Неприятно говорить". Жена Зеленского дерзко высказалась о России - РИА Новости, 23.06.2024
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11:44 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/zelenskaya-1954831510.html
"Неприятно говорить". Жена Зеленского дерзко высказалась о России
"Неприятно говорить". Жена Зеленского дерзко высказалась о России - РИА Новости, 23.06.2024
"Неприятно говорить". Жена Зеленского дерзко высказалась о России
На Украине неприятно говорить на русском языке, заявила жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:44
2024-06-23T11:44
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На Украине неприятно говорить на русском языке, заявила жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph."Сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском", — сказала она журналистке.По ее словам, она больше старается не говорить на русском и считает, что другие украинцы тоже не должны его использовать.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954829167.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, политика
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Политика
"Неприятно говорить". Жена Зеленского дерзко высказалась о России

Жена Зеленского заявила, что на Украине неприятно говорить на русском языке

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На Украине неприятно говорить на русском языке, заявила жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph.
«
"Сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском", — сказала она журналистке.
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По ее словам, она больше старается не говорить на русском и считает, что другие украинцы тоже не должны его использовать.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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