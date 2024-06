https://ria.ru/20240623/zelenskaya-1954805383.html

Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев

Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев

Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев

Интервью Елены Зеленской The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской...

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Интервью Елены Зеленской The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской газеты.В беседе с изданием жена Зеленского пожаловалась на близость к "эмоциональному выгоранию" и призналась, что иногда по ночам просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. По ее словам, с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой. Также Зеленская выразила надежду, что сможет "сохранить здравомыслие" после того, как конфликт между Россией и Украиной подойдет к концу."Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал в комментариях Phillip Westwood."Она ведет образ жизни знаменитости – это гораздо лучше, чем удел украинского солдата на передовой", – написал Mr Someonesomewhere."…На самом деле это звучит эгоистично и жалко. Пора держать рот на замке", – выразила мнение пользователь Julia Kawecki."Война обогатила их так, как они и не мечтали", – заметил читатель под ником Ian Woodhouse."Как поживает ваша ювелирная коллекция Cartier, Елена? Надеюсь, хорошо? Лучше побыстрее запланируйте больше шоп-туров в Нью-Йорк, время есть только до ноября", - дал совет пользователь Only here for the comments.

