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Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев - РИА Новости, 23.06.2024
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02:33 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/zelenskaya-1954805383.html
Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев
Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев - РИА Новости, 23.06.2024
Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев
Интервью Елены Зеленской The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:33
2024-06-23T02:33
елена зеленская
россия
украина
нью-йорк (город)
cartier
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Интервью Елены Зеленской The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской газеты.В беседе с изданием жена Зеленского пожаловалась на близость к "эмоциональному выгоранию" и призналась, что иногда по ночам просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. По ее словам, с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой. Также Зеленская выразила надежду, что сможет "сохранить здравомыслие" после того, как конфликт между Россией и Украиной подойдет к концу."Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал в комментариях Phillip Westwood."Она ведет образ жизни знаменитости – это гораздо лучше, чем удел украинского солдата на передовой", – написал Mr Someonesomewhere."…На самом деле это звучит эгоистично и жалко. Пора держать рот на замке", – выразила мнение пользователь Julia Kawecki."Война обогатила их так, как они и не мечтали", – заметил читатель под ником Ian Woodhouse."Как поживает ваша ювелирная коллекция Cartier, Елена? Надеюсь, хорошо? Лучше побыстрее запланируйте больше шоп-туров в Нью-Йорк, время есть только до ноября", - дал совет пользователь Only here for the comments.
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россия
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елена зеленская, россия, украина, нью-йорк (город), cartier
Елена Зеленская, Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Cartier

Пожаловавшаяся на жизнь Зеленская разъярила британцев

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Интервью Елены Зеленской The Daily Telegraph, в котором она пожаловалась на свое тяжелое эмоциональное состояние, вызвало возмущение читателей британской газеты.

В беседе с изданием жена Зеленского пожаловалась на близость к "эмоциональному выгоранию" и призналась, что иногда по ночам просыпается из-за страха перед ситуацией в стране. По ее словам, с подобными мыслями она пытается бороться тем, что не читает новости и вместо этого занимается уборкой. Также Зеленская выразила надежду, что сможет "сохранить здравомыслие" после того, как конфликт между Россией и Украиной подойдет к концу.
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"Она и ее муж стали очень богатыми благодаря всей той "помощи", которую их страна получила от западных налогоплательщиков благодаря нашим "лидерам" для ведения их "войны". Она действительно выглядит измученной войной, сидя в своем дворце, разодетая с иголочки", – сыронизировал в комментариях Phillip Westwood.
"Она ведет образ жизни знаменитости – это гораздо лучше, чем удел украинского солдата на передовой", – написал Mr Someonesomewhere.
"…На самом деле это звучит эгоистично и жалко. Пора держать рот на замке", – выразила мнение пользователь Julia Kawecki.
"Война обогатила их так, как они и не мечтали", – заметил читатель под ником Ian Woodhouse.
"Как поживает ваша ювелирная коллекция Cartier, Елена? Надеюсь, хорошо? Лучше побыстрее запланируйте больше шоп-туров в Нью-Йорк, время есть только до ноября", - дал совет пользователь Only here for the comments.
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Елена ЗеленскаяРоссияУкраинаНью-Йорк (город)Cartier
 
 
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