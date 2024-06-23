https://ria.ru/20240623/zdorove-1954818711.html

Российские работодатели смогут получать данные о здоровье сотрудников

Российские работодатели смогут получать данные о здоровье сотрудников - РИА Новости, 23.06.2024

Российские работодатели смогут получать данные о здоровье сотрудников

Систему, передающую работодателям обезличенную информацию о здоровье сотрудников, разработали в России - такой модуль прогнозной аналитики поможет улучшить... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T09:24

2024-06-23T09:24

2024-06-23T09:24

общество

россия

здоровье

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Систему, передающую работодателям обезличенную информацию о здоровье сотрудников, разработали в России - такой модуль прогнозной аналитики поможет улучшить корпоративные программы здоровья, рассказали РИА Новости в НТИ. "Компания-участник НТИ Хелснет Webiomed выпустила новый модуль прогнозной аналитики для промышленной медицины, позволяющий наглядно и оперативно получать информацию о распределении численности работников предприятий по группам риска, факторам риска, контролю профилактических мероприятий и прогнозам развития здоровья в разрезе структурных подразделений, мест работы и медицинских организаций прикрепления", - сообщили там. Коммерческий директор компании Андрей Саликов пояснил, что аналитический модуль представляет собой программное обеспечение. Он позволяет службам охраны здоровья и HR-руководителям внедрить в своих организациях выявление рисков, связанных со здоровьем сотрудников, что также позволит повысить эффективность затрат предприятия на охрану здоровья. При этом все данные обезличены - работодатель увидит их только в общем виде: например в разрезе цехов, подразделений, прикреплений к медицинским организациям. В свою очередь сервис работает на основе сформированных цифровых двойников пациентов - данных, полученных из электронных медицинских карт, где хранятся не только записи о состоянии здоровья, но и социально-бытовые и профессионально-трудовые данные. После - с помощью специальных алгоритмов и моделей машинного обучения - эти совокупные данные анализируются и формируется аналитика. "Например, если работодатель видит, что у многих сотрудников повышенный холестерин, он может скорректировать ассортимент блюд в столовой и таким образом помочь своим сотрудникам скорректировать свое здоровье… Медицинская организация, в свою очередь, сможет у себя сформировать список таких пациентов, а затем уделить им внимание, усилить необходимые профилактические меры", - добавили в НТИ. Саликов же подчеркнул, что такие сведения могут помочь предприятию вывести корпоративную программу здоровья на персональный уровень, подбирая для работников индивидуальные меры реагирования, в том числе дополнительное профилактическое лечение, индивидуальные страховые программы или углубленное обследование и наблюдение.

https://ria.ru/20240112/pravila-1921053308.html

https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, здоровье