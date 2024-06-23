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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 23.06.2024 (обновлено: 13:15 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/zapad-1954842965.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:11
2024-06-23T13:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 500 солдат

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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