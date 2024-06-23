https://ria.ru/20240623/zapad-1954842965.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.06.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:11

2024-06-23T13:11

2024-06-23T13:15

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Надия, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область