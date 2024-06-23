https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с украинским обстрелом Севастополя призвала секретариат ООН "разглядеть убитых киевским режимом из... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:38

2024-06-23T17:38

2024-06-23T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с украинским обстрелом Севастополя призвала секретариат ООН "разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма".Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы."В Cекретариате ООН в связи с террористической атакой киевского режима против мирных жителей Севастополя заявили буквально следующее: "Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи". Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать "мы за всё хорошее против всего плохого" и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу. И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идёт тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!" - призвала Захарова в своем Telegram-канале.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

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Наталья Макарова

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