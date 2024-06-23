https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html

Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю

Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024

Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю

Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный ракетный удар ВСУ по Севастополю, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:22

2024-06-23T16:22

2024-06-23T17:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

севастополь

сша

вашингтон (штат)

в мире

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный ракетный удар ВСУ по Севастополю, заявили в Минобороны России."Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. <...> Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — говорится в заявлении.Подобные действия не останутся безответными, подчеркнули в ведомстве.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали пять человек, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человек. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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севастополь

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россия, вооруженные силы украины, севастополь, сша, вашингтон (штат), в мире, обстрел севастополя ракетами atacms