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Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 23.06.2024 (обновлено: 17:12 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html
Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю
Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю
Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный ракетный удар ВСУ по Севастополю, заявили в Минобороны России. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:22
2024-06-23T17:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
севастополь
сша
вашингтон (штат)
в мире
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный ракетный удар ВСУ по Севастополю, заявили в Минобороны России.&quot;Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. &lt;...&gt; Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен&quot;, — говорится в заявлении.Подобные действия не останутся безответными, подчеркнули в ведомстве.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали пять человек, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человек. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240623/murashko-1954869142.html
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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россия, вооруженные силы украины, севастополь, сша, вашингтон (штат), в мире, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Севастополь, США, Вашингтон (штат), В мире, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю

МО об атаке ВСУ: полетные задания в ракеты ATACMS вводятся специалистами из США

© Фото очевидцаПоследствия обстрела ВСУ в Севастополе
Последствия обстрела ВСУ в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия обстрела ВСУ в Севастополе
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный ракетный удар ВСУ по Севастополю, заявили в Минобороны России.
«

"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. <...> Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе
Вчера, 16:11
Подобные действия не останутся безответными, подчеркнули в ведомстве.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали пять человек, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человек. По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
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"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
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Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСевастопольСШАВашингтон (штат)В миреОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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